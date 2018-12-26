Специалисты "Белоруснефти" пробурили в Эквадоре шестую скважину

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Эквадоре на месторождении Армадильо (блок 55) специалисты ПО "Белоруснефть" пробурили еще одну высокопродуктивную скважину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Глубина скважины составляет 3 496 м. Ожидается, что после ввода в промышленную эксплуатацию из нее будут добывать 64 т нефти в сутки. Сейчас на скважине ведутся работы по обустройству и освоению.

На предприятии напомнили, что разработка месторождения Армадильо (блок 55) проводится по контракту между государственной нефтедобывающей компанией Эквадора "Петроамазонас" и дочерним предприятием "Белоруснефти" - АО "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл". Проект включает оптимизацию производства, развитие инфраструктуры, геологоразведку, бурение и ремонт скважин на месторождении Армадильо, выработку методик увеличения нефтеотдачи.

Белорусы контролируют весь техпроцесс, оказывают услуги в области супервайзинга, сопровождения бурения, освоения и эксплуатации скважин. "Специалисты Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти решают комплекс геологических задач: от обработки и интерпретации информации до составления моделей и оценки геологической базы Армадильо. Именно геологи института подготовили рекомендации, подсказали, где нужно бурить скважины", - отметили в пресс-службе.

С учетом нового объекта на Армадильо нефть добывается из шести скважин. Суточный объем превышает 300 т. Ожидается, что накопленная добыча нефти по итогам 2018 года составит более 100 тыс. т. Всего же по договору с "Петроамазонас" планируется построить 11 скважин.-0-