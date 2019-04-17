Страны ЕАЭС поддержали позицию Беларуси в ситуации с запретом Россией ввоза говядины на кости

17 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители стран Евразийского экономического союза поддержали позицию Беларуси в ситуации, связанной с введенным российской стороной запретом на поставки говядины на кости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам совещания представителей уполномоченных в области ветеринарии органов стран ЕАЭС, прошедшего в ЕЭК под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию комиссии Виктора Назаренко.

"По инициативе белорусской стороны в рамках совещания представители стран ЕАЭС высказались относительно введения Россельхознадзором с 4 апреля этого года временных ограничений на ввоз в Россию говядины на кости и живого крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, - отметили в пресс-службе. - По информации российской стороны, введение такого ограничения обусловлено требованиями МЭБ для предоставления России статуса страны с контролируемым риском по этому заболеванию. Другие участники совещания отметили недопустимость несогласованных действий одной из сторон с учетом ежемесячного рассмотрения на площадке ЕЭК основных вопросов в области ветеринарного контроля (надзора) на встречах руководителей уполномоченных органов в области ветеринарии государств ЕАЭС".

"Участники совещания согласились с мнением комиссии, что введение подобных ограничений не должно служить барьером во взаимной торговле между государствами-членами. Россельхознадзор подтвердил свою готовность провести в ближайшее время двусторонние консультации с уполномоченными органами заинтересованных стран союза для урегулирования проблемы взаимных поставок продукции", - добавили в ЕЭК.-0-