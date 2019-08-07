7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительный комплекс Беларуси расширяет экспортные направления, осваиваются новые рынки сбыта, сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

Вырос удельный вес экспорта в страны Евросоюза. Основу экспортных поставок составляют цемент, щебень, стекло, керамическая плитка. "Работаем над диверсификацией экспорта", - отметил Дмитрий Микуленок.

Также он проинформировал, что постепенно увеличивается вклад строительства в формирование ВВП страны. Работа отраслевой промышленности ориентирована на сохранение экспортных рынков, недопущение работы на склад. Обеспечен выход на положительный уровень рентабельности продаж в промышленности стройматериалов.

Строительная отрасль республики насчитывает более 10,1 тыс. организаций, в которых трудятся свыше 151 тыс. человек. Средняя зарплата строителей - Br1 148, летом 2018 года она составляла около Br937.-0-