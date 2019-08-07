7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы уборочной кампании в Беларуси выше прошлогодней, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешняя уборочная кампания, как и в прошлом году, проходит в непростых природно-климатических условиях, потому что в июне была продолжительная засуха, а сегодня, когда нужна погода, выпадают осадки, сдерживающие темпы уборочных работ, - сказал Василий Ядловский. - Но, благодаря высокой профессиональной готовности кадров, их самоотверженности, уже можно констатировать, что в целом уборка идет лучше, чем в прошлом году, ее темпы выше на 13%, показатели продуктивности культур тоже выше. Так, зерновых убрано 75% и намолочено более 5 млн т зерна, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2018-го. И поставки зерна идут лучше - уже на 23% больше поставлено. Мы уверены, что в текущем году продовольственное зерно будет поставлено в полном объеме хлебопекарным предприятиям и перерабатывающей промышленности, и недостатка не будет".

Представитель Минсельхозпрода отметил, что и другие работы идут с превышением темпа. Уже убраны крестоцветные культуры, идет активная уборка льнотресты. "На 30% больше вытереблено льна, чем в прошлом году. Качественные показатели его также выше, урожайность льнотресты на 49% выше, чем в 2018-м. Это позволяет надеяться, что в нынешнем году данная отрасль даст существенную прибавку", - отметил заместитель начальника главного управления.

Кроме того, уже скошено 80% трав вторым укосом, что больше на 22%, чем в прошлом году, и заготовлено больше на 5% кормовых единиц. Заготовка в полимерные материалы также на 21% выше. "В целом уборка идет слаженно. Приняты меры, позволяющие обеспечивать и поддерживать достаточно высокую готовность зерноуборочных комбайнов и зерносушильных комплексов - на уровне 94-97%", - резюмировал Василий Ядловский.-0-