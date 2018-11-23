Украинский Николаев закупит 23 автобуса МАЗ

23 ноября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Украинский город Николаев закупит 23 современных автобуса Минского автомобильного завода для перевозки пассажиров на условиях лизинга. Об этом стало известно во время сессии городского совета Николаева, которая прошла 22 ноября.

"Если все удастся, то еще до нового года эти комфортные автобусы уже выйдут на улицы Николаева и будут перевозить наших граждан. Для этого уже все готово. Решение сегодняшней сессии было последней точкой в этом вопросе", - сказал городской глава Александр Сенкевич.

Автобусы будут оборудованы автоматизированной системой оплаты проезда, системой электронного билета. Кроме того, они приспособлены под перевозку людей с ограниченными физическими возможностями.-0-