"Великий камень" получил максимально возможные в ЕАЭС таможенные преимущества

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны. Это предусмотрено указом от 22 декабря 2018 года №490 "О таможенном регулировании", который вступил сегодня в силу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства экономики.

Данный статус обеспечил резидентов парка максимально возможным согласно Таможенному кодексу ЕАЭС объемом таможенных преимуществ и упрощений как в области логистики, так и в производственной деятельности.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС возможность создания в государствах союза территориальных особых экономических зон строго ограничена: три таких зоны могут быть созданы в России, две - в Беларуси, по одной - в Армении, Казахстане, Кыргызстане.

"Таким образом, индустриальный парк "Великий камень" стал первой из двух возможных белорусских территориальных особых экономических зон, что укрепило его статус наиболее привлекательного в сравнении с иными льготными режимами ведения коммерческой деятельности в Беларуси и странах ЕАЭС", - отметили в Министерстве экономики.

Среди новых таможенных упрощений - возможность использовать преференциальный режим не только резидентами индустриального парка, но и субъектами его управления, а также возможность подавать таможенные декларации с отсрочкой до 2 месяцев с момента ввоза товаров в особую экономическую зону, что позволит сократить время для вовлечения товаров в производственную деятельность.

Помимо процедурных упрощений, для резидентов открывается возможность кластерной организации своей работы, когда на территории одной обустроенной зоны таможенного контроля допускается деятельность других резидентов без создания внутри нее отдельных таможенных зон. Такой подход до этого не применялся ни в одной из действующих в Беларуси свободных (особых) экономических зон.

Кроме того, резиденты индустриального парка смогут воспользоваться принципом экстерриториальности и организовать различные технологические цепочки, а также установить корпоративные связи не только внутри особой экономической зоны, но и за ее пределами. Для этого Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрена возможность вывоза иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории особой экономической зоны на остальную часть территории ЕАЭС для собственных производственных и технологических нужд, а также совершения отдельных операций по переработке товаров без завершения такой процедуры.

Интерес к индустриальному парку "Великий камень" со стороны инвесторов из разных стран за последнее время заметно возрос. В 2018 году в индустриальном парке количество зарегистрированных резидентов выросло практически в два раза (с 22 до 41). Ожидаемый объем инвестиций по проектам составляет более $1 млрд.-0-