Автомобиль насмерть сбил мужчину в Каменецком районе

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе наезд на пешехода закончился летальным исходом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 27 ноября около 19.30. По предварительной информации, 54-летняя жительница агрогородка Войская двигалась на автомобиле "Рено Меган Сценик" по автодороге Р102 Высокое-Каменец-Кобрин. На 19-м км дороги водитель наехала на 60-летнего жителя д.Селяховичи, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. Мужчина погиб на месте происшествия. Пешеход был обозначен световозвращающим элементом.

По факту ДТП проводится проверка.-0-