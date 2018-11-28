Автомобиль насмерть сбил мужчину в Каменецком районе

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе наезд на пешехода закончился летальным исходом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 27 ноября около 19.30. По предварительной информации, 54-летняя жительница агрогородка Войская двигалась на автомобиле "Рено Меган Сценик" по автодороге Р102 Высокое-Каменец-Кобрин. На 19-м км дороги водитель наехала на 60-летнего жителя д.Селяховичи, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. Мужчина погиб на месте происшествия. Пешеход был обозначен световозвращающим элементом.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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