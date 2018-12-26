Автомобиль сбил школьницу на переходе в Пинске

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль сбил 14-летнюю девочку на переходе в Пинске, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Происшествие случилось 24 декабря около 8.30. По предварительной информации, 35-летний местный житель двигался на автомобиле "Ауди-100" по ул. К.Маркса. Напротив дома №15 водитель наехал на школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочку с травмами госпитализировали в Пинскую центральную больницу. Проводится проверка.-0-
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