Бабушку-рецидивистку задержали в Добрушском районе

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Добрушские милиционеры поймали вора-рецидивиста ночью на дороге, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Наряд Добушского РОВД выехал по сообщению о бытовом скандале в ночь на 6 января. По пути сотрудники увидели на обочине неизвестного с велосипедом и сумкой. "Учитывая, что на часах было 02.30, милицейский наряд подъехал к человеку, чтобы уточнить, нужна ли помощь. Когда оперативник вышел из машины, то узнал ранее неоднократно судимую за совершение краж жительницу Добруша", - рассказали в УВД.

Милиционеры доставили 65-летнюю женщину в РОВД. В ходе разбирательства выяснилось, что незадолго до этого она побывала в летних домиках и хозпостройках одного из дачных кооперативов. Отжав дверь или сбив замок, женщина забирала все, что могла унести: велосипед, ТВ-приставки, строительный инструмент, гвозди, аптечку. Прихватила и дубовый веник, шампунь, крем после бритья из чьей-то бани.

В биографии задержанной - 10 судимостей за хищение имущества: первая датируется 1989 годом, последняя – 2014-м.

В настоящее время с заявлениями в милицию обратились четверо потерпевших. Добрушским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (кража) УК Беларуси. Подозреваемая задержана.-0-