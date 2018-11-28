Частное предприятие в Ушачском районе не уплатило более Br52 тыс. налогов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор частного предприятия Ушачского района по изготовлению контейнеров для электростанций незаконно применяла нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость, что повлекло неуплату в бюджет свыше Br52 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в КГК.

Факт неуплаты установили работники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области в октябре 2018 года во время проверки.

Поставщиками оборудования и заказчиками услуг частного предприятия выступали российские субъекты хозяйствования. Ушачская коммерческая фирма не имела сертификата, который подтверждал бы, что ее товар действительно является продукцией собственного производства. При этом руководитель предприятия применяла нулевую ставку НДС за 2017 год, хотя территориальная налоговая инспекция неоднократно уведомляла ее о незаконности таких действий.

Материалы проверки переданы в Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в крупном размере) Уголовного кодекса.

Сумма неуплаченных налогов уже поступила в бюджет в полном объеме.-0-