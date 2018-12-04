4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Четверо жителей Слонима задержаны за употребление марихуаны, выращенной одним из них. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

К марихуане 24-летний слонимчанин пристрастился будучи студентом. В итоге он решил вырастить коноплю самостоятельно. Место для этого выбрал в лесу у одной из деревень Зельвенского района, где проживали его родственники.

Высушенную коноплю друзья хранили в багажнике неисправного автомобиля, стоящего в одном из гаражей в Слониме. Изъято более 300 г марихуаны, а также приспособления для ее употребления.

Все четверо подозреваемых ранее не судимы и характеризуются положительно.-0-