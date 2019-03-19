Два человека погибли при пожаре в Полоцке

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли сегодня ночью при пожаре в Полоцке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в службу спасения в 2.36. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что кровля дома частично обрушилась.

Во время тушения пожара работники МЧС на диване обнаружили труп мужчины, в соседней комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций - еще один. Личности погибших устанавливаются.

По этому факту проводится проверка. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС