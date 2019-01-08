Две минчанки обокрали пенсионера

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух жительниц Минска задержали за кражу денег у пенсионера, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Житель микрорайона Серебрянка обратился в милицию с заявлением о краже денег. "В мае 2018 года у пенсионера из квартиры пропало $5,1 тыс. Позже мужчина выяснил, что к хищению причастны его 38-летняя сожительница и ее 45-летняя подруга, - рассказала Татьяна Ковалева. - Выяснилось, что женщина знала, где хранятся сбережения ее 66-летнего сожителя. Этой информацией она поделилась со знакомой. Та предложила похитить деньги".

После кражи сожительница пенсионера передала большую часть суммы подруге. За похищенные деньги они съездили отдохнуть в Италию. "Мужчина обнаружил пропажу и потребовал все вернуть. Когда же понял, что женщины не собираются отдавать его сбережения, то обратился в милицию. Минчанки были задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - проинформировала Татьяна Ковалева.

Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 205 УК (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией либо без конфискации имущества.-0-