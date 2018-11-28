Двое минчан под угрозой топора отобрали деньги у пенсионерки в Логойском районе

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе совершено разбойное нападение на пенсионерку, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обстоятельства разбойного нападения устанавливает Логойский районный отдел Следственного комитета. "Вечером 25 ноября в дом 76-летней жительницы деревни Аскришино зашли двое мужчин. Они стали требовать деньги. Угрожая женщине топором, завладели Br15 и скрылись с места преступления, - рассказала Татьяна Белоног. - В милицию сообщение поступило утром следующего дня от дочери потерпевшей, когда та пришла навестить мать".

Сотрудники милиции установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое 40-летних жителей Минска. Один из них ранее был неоднократно судим, последний раз в 2017 году - за хулиганство. Второй работает электромонтером на одном из столичных предприятий. "Мужчины задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК (разбой, совершенный группой лиц). Были обнаружены вещественные доказательства, в том числе топор и деньги. Назначена генотипоскопическая экспертиза, производство которой поручено экспертам управления ГКСЭ по Минской области", - отметила Татьяна Белоног.

Расследование продолжается.-0-