Двух человек спасли и двух эвакуировали на пожаре в гомельской многоэтажке

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух человек спасли и двух эвакуировали на пожаре в одной из многоэтажек Гомеля накануне Рождества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Вечером 6 января из окна на втором этаже многоквартирного дома на улице Чапаева валил дым. По сообщению об этом оперативно прибыли подразделения МЧС.

"В квартире вместе с сыном проживает хозяин-пенсионер, который в момент происшествия находился на балконе, где и был обнаружен спасателями. В горящей комнате работники МЧС нашли его сына без сознания. Мужчин вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в управлении. После осмотра обоих с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали.

С верхнего этажа были эвакуированы мужчина и женщина, они не пострадали.

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожено имущество на кухне, повреждены стены и имущество в квартире. Причина устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС