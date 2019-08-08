Двухлетний ребенок пострадал в аварии в Мостовском районе

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух легковушек в Мостовском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло 7 августа на дороге Р41. Водитель "Ауди", 24-летний молодой человек, выезжая на трассу со стороны деревни Сухиничи, не предоставил преимущество "Хонде", ехавшей по главной дороге. "Избежать столкновения не удалось. "Хондой" управляла 28-летняя женщина, в автокресле на переднем сиденье ехала ее дочь. Девочку 2017 года рождения травмировали осколки люка, с резаной раной шеи ее госпитализировали", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-