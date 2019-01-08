Экс-директора фармкомпании "Экзон" судят в Дрогичине

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Дрогичинского района Брестской области проходит судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО "Экзон" Валерия Васкевича, сообщает БЕЛТА со ссылкой на помощника председателя Брестского областного суда Снежану Гришкевич.
Судебное разбирательство началось 4 января. Фигурант обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.430 УК.
Как сообщалось, Валерий Васкевич задержан с поличным 23 июня при получении очередной взятки в $5 тыс. Длительное время он получал незаконные денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес ОАО и постепенный переход по сути государственного предприятия под контроль коммерческой структуры. Всего в этом случае речь идет о сумме не менее $25 тыс.-0-
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