Фура и джип столкнулись в Барановичском районе

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль и грузовая фура столкнулись под Барановичами. Авария произошла 6 января около 12.20 на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 38-летний житель Москвы на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport двигался в направлении Бреста. На 233-м км трассы водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел состояния проезжей части, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Легковушка врезалась в грузовой автомобиль Mercedes Actros с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Смолевичей.

В результате лобового столкновения житель российской столицы с травмами госпитализирован в Барановичскую городскую больницу. Машины получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома