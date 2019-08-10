ГАИ задержала водителя внедорожника, въехавшего в фуру в Ушачском районе

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции в Витебске задержали женщину, которая ранее совершила ДТП в Ушачском районе. Информация об этом размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Внедорожник Mercedes-Benz GLE под управлением 41-летней местной жительницы в деревне Белое при движении задним ходом въехал в стоящую фуру MAN. Водитель скрылась с места происшествия и отказалась выполнять законные требования инспекторов об остановке.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило от очевидца. По предполагаемому маршруту следования авто были ориентированы наряды Госавтоинспекции. В поле зрения кроссовер попал на подъезде к областному центру. Он ехал на скорости, значительно превышающей допустимую. Женщина от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.
"На водителя составлены административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения", - отметили в МВД.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN