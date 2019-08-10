ГАИ задержала водителя внедорожника, въехавшего в фуру в Ушачском районе

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции в Витебске задержали женщину, которая ранее совершила ДТП в Ушачском районе. Информация об этом размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Внедорожник Mercedes-Benz GLE под управлением 41-летней местной жительницы в деревне Белое при движении задним ходом въехал в стоящую фуру MAN. Водитель скрылась с места происшествия и отказалась выполнять законные требования инспекторов об остановке.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило от очевидца. По предполагаемому маршруту следования авто были ориентированы наряды Госавтоинспекции. В поле зрения кроссовер попал на подъезде к областному центру. Он ехал на скорости, значительно превышающей допустимую. Женщина от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

"На водителя составлены административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения", - отметили в МВД.-0-