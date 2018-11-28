Гомельчанин хранил на даче марихуану

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин хранил на даче более 1 кг марихуаны для личного употребления, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Оперативники наркоконтроля Гомельского РОВД получили информацию о том, что на одной из дач в урочище Ильича может храниться марихуана. В помещении, куда отправились милиционеры, стоял устойчивый запах конопли. Хозяин дома - гомельчанин 1983 года рождения не стал опровергать очевидное. "Напротив, сразу показал пакет с травой и рассказал, что еще часть - на чердаке. Проверив чердачное помещение, сотрудники милиции обнаружили там разложенные для просушки стебли", - рассказал официальный представитель УВД.
Экспертиза показала, что изъятое является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, - марихуаной. Общий вес составил 1, 012 кг.
Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.
В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-
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