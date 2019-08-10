Гомельская таможня с начала года возбудила 36 уголовных дел за попытку провоза наркотиков

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская таможня с начала года возбудила 36 уголовных дел за незаконное перемещение наркотиков через таможенную границу Евразийского экономического союза, из них два за минувшую неделю, сообщили БЕЛТА в таможне.

В последних случаях граждане перевозили гашиш, амфетамин и марихуану и следовали через пункт таможенного оформления "Новая Гута". Наркотики в личных вещах обнаружила служебная собака. Так, 39-летняя россиянка выезжала из страны на рейсовом автобусе сообщением Санкт-Петербург-Измаил. У нее нашли сверток фольги с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета и курительную трубку. Экспертиза установила, что это гашиш.

Спустя несколько дней уже при въезде в Беларусь таможенники проверили авто гражданина Украины и обнаружили сверток из фольги с амфетамином и марихуану в пластиковом тубусе, которую водитель пытался выбросить.-0-