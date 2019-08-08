8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракетный комплекс С-300 съехал в кювет под Полоцком. Эту информацию подтвердила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик.
"Небольшое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня. Комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 км/ч. Водитель не справился с управлением. В результате происшествия никто не пострадал", - рассказали в Минобороны.
Военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.-0-
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