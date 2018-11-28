28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила мужчину на переходе в Бресте, пострадавший в реанимации, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 27 ноября около 8.10.
По предварительной информации, 57-летний житель Бреста на автомобиле "Опель-Астра" двигался по ул. Янки Купалы по направлению от проспекта Партизанского к ул. Гаврилова. Вблизи дома №120 водитель сбил 29-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате аварии пешеход с травмами госпитализирован в реанимационное отделение Брестской областной больницы. Проводится проверка.-0-
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