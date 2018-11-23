Легковушка сбила насмерть водителя, вышедшего на трассу за помощью

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе легковушка сбила насмерть вышедшего на дорогу водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 22 ноября около 2.00 на 277-м км автодороги М1. "По предварительной версии, 34-летний водитель автомобиля Mercedes Benz при выезде на транспортную развязку к трассе съехал в кювет, но не повредил автомобиль. Самостоятельно выехать у него не получилась. Поэтому он вышел на проезжую часть, чтобы остановить попутку и попросить помощи. Там его в полосе разгона сбила Skoda Felicia под управлением 57-летней женщины, которая двигалась в сторону Минска", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП мужчина погиб на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, возможно, трагедии на дороге удалось бы избежать, если бы мужчина был в жилете повышенной видимости. По факту ДТП проводится проверка.-0-