Машина в Минске вылетела на тротуар: пострадали дети

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машина при аварии вылетела на тротуар и травмировала пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня утром в районе ул. Леонида Беды, 29. "Водитель автомобиля "Фольксваген" двигался со стороны ул.Некрасова в направлении ул.Лукьяновича. По предварительным данным, он при развороте не уступил водителю "Ситроена", который ехал со стороны ул.Лукьяновича в направлении ул.Некрасова. В результате произошло столкновение. После "Ситроен" вылетел на тротуар и сбил светофорную стойку", - рассказали в ГАИ. В момент ДТП на тротуаре находились пешеходы, которые ожидали включения разрешающего сигнала светофора.
На месте работает следственно-оперативная группа. "В результате ДТП "Ситроен" совершил наезд на пешеходов. По предварительной информации, пострадали четверо детей. Они доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями. Сейчас пострадавшие дополнительно обследуются медицинскими работниками", - проинформировали в СК.-0-
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