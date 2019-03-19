Минчанка обманным путем завладела Br3 тыс.

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая жительница столицы "заработала" около Br3 тыс. на доверчивости знакомого, сообщили БЕЛТА в ГУВД Минского горисполкома.

Минчанка нашла через знакомых молодого человека, который хотел быстро заработать. Для получения вознаграждения ему необходимо было явиться с паспортом в отделение одного из банков, назвать указанные девушкой данные о месте работы и размере заработной платы, а затем оформить кредитную карту с депозитом в размере Br3 тыс. Оформленную кредитку он передал злоумышленнице вместе с паролем, а та в свою очередь обещала исправно платить по счетам. Молодой человек получил свое вознаграждение, но через некоторое время банк потребовал возместить потраченные с карты деньги. Девушка на связь не выходила.

"Деньги с банковской карты 18-летняя злоумышленница обналичила в магазине бытовой техники. Затем приобретенные товары перепродала за полцены. Фигурантка призналась, что схема мошеннических действий для нее не новая. Ее бывший молодой человек зарабатывал на жизнь похожим способом", - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность девушки к ряду аналогичных преступлений в столице. Известно, что ей помогали в реализации мошеннической схемы подруги. Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась. Однако ее мать в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении за совершение мошеннических действий.

Милиция просит граждан, узнавших девушку на фото или пострадавших от ее действий, обращаться в Первомайское РУВД Минска лично (ул. Белинского, 10) или по телефонам: 8 (017) 280-02-02 или 102.-0-