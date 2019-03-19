19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка взяла в долг более Br200 тыс. и пропала, Московским (г.Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Столичными следователями устанавливается местонахождение Елены Серковой - 44-летняя женщина в конце января ушла из дома. Ее местонахождение неизвестно. До исчезновения проживала в столице на ул. Космонавтов, 13. На вид ей 40-45 лет, рост около 160-170 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, глаза карие. В день исчезновения была одета в пуховик белого цвета до колена, без капюшона.

Правоохранители предполагают, что женщина умышленно скрывается, чтобы избежать ответственности за мошенничество. "По данным следствия, она на протяжении двух лет под различными предлогами брала деньги в долг и больше на связь не выходила. На данный момент уже пять потерпевших обратились с заявлениями о совершенном в их отношении мошенничестве. Общая сумма ущерба по уголовному делу - более Br200 тыс.", - рассказали в СК.

Следователи просят граждан, располагающих информацией о местонахождении женщины, сообщить об этом по телефону (8017)392-97-17 и (8029)855-48-89. Анонимность гарантируется.-0-