Минские правоохранители пресекли канал поставки гашиша из России

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Первомайского района Минска пресекли канал поставки гашиша из Российской Федерации, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Екатерина Добровольская.

Правоохранители задержали четверых минчанин. У одного из них, 29-летнего ИП, гашиш нашли в машине - более 50 граммов. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. "В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий удалось выйти на продавца опасного наркотического средства. Им оказался 31-летний неработающий минчанин. В ходе задержания к сбытчику наведался еще один покупатель, у которого при себе был обнаружен гашиш", - рассказала Екатерина Добровольская.

Затем сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД при силовой поддержке ОМОН задержали гражданина, который хранил у себя дома и в тайниках более 800 граммов гашиша. Правоохранители изъяли также упаковочный материал и электронные весы. Злоумышленником оказался ведущий инженер одной из организаций Минска, 31-летний житель столицы. "Как пояснил подозреваемый, он закупал гашиш в России, в Минске продавал по принципу из рук в руки как более мелким продавцам, так и потребителям напрямую", - отметила официальный представитель Первомайского РУВД

Центральный (Минска) РОСК в отношении всех задержанных возбудил уголовные дела по ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК.-0-