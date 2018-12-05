Минские таможенники изъяли партию одежды и обуви на Br140 тыс.

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение в железнодорожном контейнере по территории Евразийского экономического союза крупной партии одежды и обуви, не указанной в сопроводительных документах, сообщили БЕЛТА в таможне.

Партия товаров следовала железнодорожным сообщением через пункт таможенного оформления "Молодечно". Согласно документам, в железнодорожном контейнере из Литвы перемещались бывшие в употреблении одежда и обувь, а также хлопчатобумажная пряжа общим весом более 13 т. Однако при таможенном досмотре установлено, что в контейнере помимо заявленных товаров находится почти 5 тыс. единиц новой одежды и обуви. Стоимость незадекларированных вещей составила более Br140 тыс.

Незаконно перемещаемый товар изъят до решения суда. Минская региональная таможня проводит проверку.-0-