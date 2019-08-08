Минский предприниматель реализовал 6 тыс. л автомобильного масла без разрешения правообладателя

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Минской региональной таможни установили семь фактов ввоза и последующей незаконной реализации крупной партии моторных масел, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенники выяснили, что с ноября 2018 года по март 2019-го столичному предпринимателю было доставлено порядка 6 тыс. л автомобильного масла, маркированного товарным знаком французской компании ELF. Товар реализовывался в нарушение прав интеллектуальной собственности - без разрешения правообладателя на использование торгового знака. Данная информация подтверждена представителем французской компании. Ориентировочная стоимость незаконно реализованного товара составляет 22 тыс. евро.

Минская региональная таможня проводит проверку по признакам административного правонарушения в соответствии с ч.3 ст.9.21 КоАП Республики Беларусь (незаконное использование объектов права промышленной собственности). Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br25,5).-0-