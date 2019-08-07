7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка похитила деньги с карточки приятеля, после чего ее саму обокрали, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД города Могилева Елена Симонова.

В июле в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД города Могилева поступило заявление от 31-летнего директора одной из организаций города, который утверждал, что с его банковской карты были похищены денежные средства в размере Br60. В произошедшем мужчина подозревал приятельницу, которой дал карточку для покупки спиртных напитков, а та не только ее не вернула, но и сняла больше дозволенного.

Старший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий старший лейтенант милиции Вадим Свиридов выяснил обстоятельства произошедшего. Как оказалось, в тот злополучный вечер мужчина пригласил в гости двух приятельниц, с которыми беседовал и распивал спиртное. Когда напитки закончились, одна из девушек - 21-летняя не работающая, ранее не судимая могилевчанка - вызвалась сходить в магазин. При этом она попросила карточку приятеля, так как своих денежных средств у нее не было. Мужчина согласился и сказал подруге пин-код.

По словам девушки, карту она потеряла, возвращаясь из магазина в квартиру знакомого. В действительности же девушка оставила карточку себе и позже сняла с нее деньги. После случившегося могилевчанки оставили своего приятеля и отправились дальше в гости. Чужую карточку девушка надежно спрятала в карман куртки. Однако повеселиться могилевчанке в тот вечер не удалось: на другой вечеринке она лишилась мобильного телефона и денег, которые забрал из ее сумочки неизвестный, после чего девушка обратилась в милицию.

Материал передан в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.212 УК Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники). Могилевчанке, снявшей чужие деньги, грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.-0-