На ферме в Миорском районе произошел пожар

26 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На ферме в Миорском районе из-за пожара пришлось эвакуировать более ста коров, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре на территории фермы в деревне Горовцы поступило спасателям 25 декабря в 20.53. На момент происшествия в здании находились два сторожа, которые обнаружили горящий трактор. Вопреки правилам техники безопасности он находился внутри здания фермы. Возгорание произошло в его моторном отсеке. До прибытия спасателей горящий трактор удалось вытащить из помещения с помощью другой техники.
В результате происшествия уничтожен трактор, погибла одна корова. Здание фермы не пострадало. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4505 BYN
|2.445 BYN
|2.453 BYN
|USD
|2.1507 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.1132 BYN
|3.09 BYN
|3.12 BYN