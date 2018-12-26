На ферме в Миорском районе произошел пожар

26 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На ферме в Миорском районе из-за пожара пришлось эвакуировать более ста коров, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на территории фермы в деревне Горовцы поступило спасателям 25 декабря в 20.53. На момент происшествия в здании находились два сторожа, которые обнаружили горящий трактор. Вопреки правилам техники безопасности он находился внутри здания фермы. Возгорание произошло в его моторном отсеке. До прибытия спасателей горящий трактор удалось вытащить из помещения с помощью другой техники.

В результате происшествия уничтожен трактор, погибла одна корова. Здание фермы не пострадало. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС