На школьника в Витебске упал токоприемник троллейбуса

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский школьник получил травму при падении ему на голову токоприемника троллейбуса. Информацию об инциденте разместила ГАИ УВД Витебского облисполкома на своей страничке в "ВКонтакте", сообщает БЕЛТА.

"Вечером 4 января в Витебске во время движения троллейбуса под управлением водителя 1964 года рождения от остановочного пункта "Вокзал" произошел сход токоприемников с контактной линии. Отвалившаяся металлическая деталь упала на находящегося на остановке 15-летнего подростка", - сказано в сообщении.

Школьник госпитализирован с травмой головы в нейрохирургическое отделение Витебской областной клинической больницы.

По факту происшествия проводится проверка.-0-