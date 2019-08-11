На трассе М1 в ДТП погиб водитель грузовика

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аварии на трассе М1 автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ погиб водитель грузовика. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня около 8 часов утра на 150-м км автодороги М1 в Брестской области .

По предварительной информации, водитель автомобиля "Мицубиси" (житель Минской области 1978 года рождения) остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешехода. В момент остановки с ним совершил попутное столкновение грузовой автомобиль "Ивеко" на польской регистрации под управлением брестчанина 1971 года рождения. В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Ивеко".

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.-0-