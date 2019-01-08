Начальник почты в Пружанском районе подозревается в хищении Br4,7 тыс.

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Начальник отделения связи РУП "Белпочта" в Пружанском районе подозревается в хищении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В агрогородке Колядичи на почте выявили недостачу на сумму свыше Br4,7 тыс. Хищение денег произошло в период с 26 октября по 5 декабря прошлого года. В совершении преступления подозревается руководитель предприятия 1992 года рождения.

Пружанский РОСК возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по ч.1 ст.211 УК (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено). Санкция статьи предусматривает наказание от лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом до четырех лет лишения свободы.-0-