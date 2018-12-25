Мужчина спрыгнул на рельсы в минском метро - нарушителя задержали в тоннеле

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро "Институт Культуры" 25 декабря в 20.39 на путь спрыгнул мужчина и побежал в тоннель. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минского метрополитена.
"Сразу было снято напряжение с контактного рельса. Правонарушитель задержан инспекторами службы безопасности. В 20.55 движение поездов восстановлено", - говорится в сообщении.-0-
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