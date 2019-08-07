Обрез винтовки и патроны времен ВОВ раскопали на частном подворье в Жлобине

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обрез винтовки и патроны времен Великой Отечественной войны раскопали на частном подворье в Жлобине, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Находку обнаружили вечером 5 августа сотрудники строительной компании при прокладке волоконно-оптического кабеля. Во дворе частного домовладения при копании траншеи на глубине 60 см наткнулись на полимерный пакет. Как уточнили в УВД, внутри лежали обрез винтовки системы Мосина времен Великой Отечественной войны, затвор к нему и семь патронов калибра 7,62 мм.
Сотрудники Жлобинского РОВД изъяли арсенал и направили на баллистическую экспертизу. Проводится проверка.-0-
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