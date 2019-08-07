Ответственные за снабжение руководители "Минсктранса" задержаны при получении взятки

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько должностных лиц государственного предприятия "Минсктранс" подозреваются в получении взяток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

"Должностные лица были взяты с поличным - при получении взяток за лоббирование интересов коммерческих структур при проведении закупок, связанных с поставками запчастей, горюче-смазочных материалов. Причем в кабинете у одного из них обнаружены банковские облигации на сумму $500 тыс. на предъявителя (обезличенные) и еще $30 тыс. наличными в банковских упаковках", - рассказали в ДФР КГК по Минской области и Минску.

Есть информация, что это не первый факт получения должностными лицами "Минсктранса" денежных средств от руководителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о поставках в адрес автобусных и троллейбусных парков столицы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.430 УК. Точное количество фигурантов не разглашается.-0-