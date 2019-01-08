Пенсионерка отравилась угарным газом в Слонимском районе

8 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница деревни Василевичи Слонимского района попала в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Спасателям сообщение о госпитализации женщины 1931 года рождения поступило от медиков. Накануне вечером сын хозяйки протопил печь. Около 2.00 8 января женщина проснулась, почувствовав себя плохо. Возможной причиной отравления могло стать преждевременное закрытие задвижки дымохода.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании печей. Топить печь рекомендуется два-три раза в день. Топку следует прекращать не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют прогореть, и можно будет закрыть дымоход. Печь требует регулярного обслуживания. Детям следует обратить внимание на состояние печей в домах своих пожилых родителей.-0-