Пенсионерка пропала в Смолевичском районе накануне Нового года

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе разыскивается пенсионерка, которая пропала 31 декабря по дороге домой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Милиция разыскивает без вести пропавшую 66-летнюю Елену Соколовскую. Она 31 декабря около 18.00 ушла с улицы Коптева в поселке Октябрьском Смолевичского района, и до настоящего времени местонахождение женщины не известно. Живет пенсионерка в том же населенном пункте на улице Центральной.

На вид ей 60-70 лет, рост 155-160 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы прямые, крашеные в светлый тон. Женщина была одета в темно-серую шапку, черную куртку с капюшоном, серые матерчатые брюки, зеленый гольф, черные ботинки.

Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам: 8-01776-29426, 8-029-7723907 или 102.-0-