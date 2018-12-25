Пешеход спровоцировал лобовое ДТП в Поставском районе

25 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Поставском районе из-за пешехода лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 19.10 на дороге Р-27 Браслав-Поставы-Мядель. По предварительной информации, автомобиль "Рено Лагуна" на 85-м км наехал на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода, не обозначившего себя световозвращающим элементом. В результате машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с "Лада Ларгус". В результате ДТП 35-летняя женщина-пешеход в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение больницы, водители автомобилей не пострадали.

Проводится проверка.-0-