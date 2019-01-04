Пьяный парень с другом в новогоднюю ночь отправился на самодельной машине на елку

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе наряд ГАИ совместно с патрульно-постовой службой в новогоднюю ночь задержали двух парней на самодельной машине. Водитель был пьян. Молодые люди направлялись на елку, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Задержали парней около трех ночи на 19-м километре автодороги Козыри-Корень-Заречье. "Водитель с 1,08 промилле. Ехали на елку к девушкам. Машина переделана из ВАЗ-21053", - сказал Сергей Чеботарев.

Молодых людей привлекли к административной ответственности. Одного за пьяное вождение, второго - за передачу права управления. Машина-самоделка принадлежала пассажиру.-0-

Фото ГАИ Логойского РОВД