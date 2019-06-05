Пьяный витебчанин протаранил две легковушки возле гимназии

5 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске водитель Audi A6 протаранил две припаркованные легковушки возле гимназии №3, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 4 июня около 13.00. По предварительной информации, пьяный 41-летний витебчанин врезался в припаркованные автомобили, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Мужчине грозят штраф и лишение прав. Машины получили повреждения, пострадавших нет.

По факту ДТП проводится проверка.-0-