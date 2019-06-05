Под Гродно бесправник при виде ГАИ съехал в кювет и попытался скрыться

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно сотрудники ГАИ преследовали бесправника, который пытался уйти от погони по бездорожью. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 4 июня наряд ГАИ нес службу на одной из улиц деревни Коробчицы. Со стороны Гродно в это время ехал молодой человек на "Пежо". "Водитель решил, что его остановят для проверки документов, поэтому съехал в кювет и попытался скрыться по бездорожью", - рассказали в ГАИ региона.

Инспекторы обратили внимание на странный маршрут машины. Через полкилометра нарушителя задержали. Оказалось, что права на управление автомобилем молодой человек 1995 года рождения никогда не получал.-0-