Под Ивье столкнулись микроавтобус и фура: 6 человек госпитализированы

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Ивье столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Информация об этом размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло накануне в 22.05 на перекрестке автодорог Ивье-Мишуковичи и Совгути-Гончары-Дайлиды при выезде фуры на главную дорогу. Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу.

Фото из Telegram-канала МВД

На место происшествия незамедлительно выехали представители Ивьевского РОВД, ГАИ, следователи, судмедэксперты и МЧС. "Иные обстоятельства ДТП, в том числе его виновник, устанавливаются", - говорится в сообщении.-0-