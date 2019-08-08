Поезд сбил насмерть парня под Минском

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском грузовой поезд сбил насмерть парня, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Инцидент произошел сегодня ранним утром. "Около 4.50 на станции Колодищи под грузовой поезд Орша - Минск попал 20-летний парень из Дзержинского района. От полученных травм он умер в больнице около 6.00. По данному факту проводится проверка", - проинформировали в МВД.

На железной дороге с начала года зафиксировано 65 несчастных случаев. Погибли более 40 человек, свыше 20 были травмированы.-0-