Поезд сбил насмерть парня под Минском

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском грузовой поезд сбил насмерть парня, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Инцидент произошел сегодня ранним утром. "Около 4.50 на станции Колодищи под грузовой поезд Орша - Минск попал 20-летний парень из Дзержинского района. От полученных травм он умер в больнице около 6.00. По данному факту проводится проверка", - проинформировали в МВД.
На железной дороге с начала года зафиксировано 65 несчастных случаев. Погибли более 40 человек, свыше 20 были травмированы.-0-
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