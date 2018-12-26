Работника хоккейного клуба в Гродно подозревают в краже денег у тренера

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно заключен под стражу работник хоккейного клуба, обвиняемый в краже денег, предназначавшихся для поездки юных спортсменов. ОБ этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

"Днем 21 декабря в органы внутренних дел поступило заявление от тренера-преподавателя спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Неман" по хоккею с шайбой. Он сообщил о краже у него на территории центрального спортивного комплекса "Неман" в Гродно портмоне, в котором находились денежные средства в сумме 4 тыс. 655 евро, выделенные клубом для поездки детской команды на игры в Эстонию", - сказал Сергей Шершеневич.

Фото УСК по Гродненской области

Следователи, сотрудники милиции и эксперты опросили работников клуба, провели проверочные и процессуальные действия. В результате установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний администратор хоккейного клуба "Неман".

"Во время допроса подозреваемый дал следователю признательные показания, пояснив, что совершил кражу, когда портмоне осталось в гардеробе без присмотра владельца. Чтобы избежать ответственности, он передал краденое знакомому, не посвящая его в ситуацию. Все похищенные денежные средства изъяты. Администратору предъявлено обвинение. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался", - отметил официальный представитель УСК.

Расследование уголовного дела продолжается. По факту совершенной в крупном размере кражи Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.205 УК Беларуси).-0-