Иранца с квадрокоптером и марихуаной задержали под Брестом

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе задержали иностранцев, которые пытались в нарушение установленных правил попасть в пограничную зону, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Так, гражданин Ирана 1990 года рождения был задержан в деревне Новоселки. В ходе разбирательства установлено, что в последнее время он проживал в одном из отелей Бреста. При себе у иностранца был довольно специфический багаж: велосипед, квадрокоптер, фонарик, нож, набор шестигранников, телефон, банковские карты и наличные, а также ключи от арендованного в Минске автомобиля и сменные вещи. Кроме того, в его чемодане оперативники обнаружили 0,67 г марихуаны.

Задержанный оформлен нарушителем пограничного режима. В отношении него проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК.

Днем ранее в Бресте был задержан гражданин Марокко. Молодой человек находился в стране без белорусской визы. О цели своего пребывания в приграничном городе африканец предпочел не распространяться, однако обнаруженные у него электронные карты Брестского района и резиновая камера с насосом указывали на возможные намерения иностранца незаконно пересечь границу.

Марокканец привлечен к административной ответственности за нарушение правил пребывания. До завершения проверочных мероприятий оба иностранца будут находиться в ИВС Брестской погрангруппы.-0-