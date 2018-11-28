Рыбак утонул в полынье в Мстиславском районе

28 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Мстиславском районе на реке Кошанка утонул житель Орши, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

59-летний мужчина 27 ноября приехал ловить рыбу с двумя друзьями. Они рыбачили в темное время суток на тонком льду реки, а рано утром двое рыбаков потеряли из вида третьего. Пошли его искать и нашли в полынье. Тело рыбака из воды вытащили водолазы.

"С начала заморозков это первый случай в стране гибели рыбака на льду, - сказал Николай Моисеев. - Сейчас самое опасное время выхода на лед. На реке Кошанка его толщина была около 5 см. К тому же лед был в промоинах. Тем не менее, рыбаки ринулись на водоемы, не заботясь о своей безопасности".

На других водоемах области толщина льда пока также опасная - 5-6 см. Осенний лед условно безопасен для одного человека при толщине не менее 10 см. При проламывании льда необходимо быстро освободиться от тяжелых вещей, лечь на живот, широко раскинув руки, и попытаться выползти из опасной зоны. Если человек оказался в воде, он должен удерживаясь на поверхности, постараться выползти на крепкий лед. Проще всего это сделать, втыкая в лед перочинный нож, острый ключ либо другие приспособления.

"Нужно учитывать, что лед никогда не бывает абсолютно безопасным. Погодные условия и незаметные или неизвестные факторы могут внезапно превратить отдых в проблему, а еще хуже - в трагедию, как это произошло в Мстиславском районе", - предупредил Николай Моисеев.-0-