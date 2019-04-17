Самодельный трактор и фура столкнулись в Вилейском районе

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправник на самодельном тракторе столкнулся с автопоездом в Вилейском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 16 апреля около 22.45 на 95-м км автодороги Р63 вблизи д.Матьковцы. За рулем самодельного трактора был 34-летний местный житель. "Он выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автопоездом в составе тягача Volvo с полуприцепом. С травмами мужчина был доставлен в больницу. Водитель автопоезда не пострадал", - рассказал Сергей Чеботарев.

Трактор не был оборудован световыми приборами и светоотражателями.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома